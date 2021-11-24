في قرار أولي.. لجنة الانتخابات الليبية تقبل ترشح حفتر والدبيبة وتستبعد القذافي

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية القائمة الأولية للمترشحين، ضمت 73 مرشحا بينهم المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وضمت القائمة كلا من "رئيس تكتل (إحياء ليبيا) عارف علي النايض، ووزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال إسماعيل الشتيوي".

واستبعدت لجنة الانتخابات 25 مرشحا من الاستحقاقات الرئاسية في ليبيا، أبرزهم سيف الإسلام القذافي.

وأشارت في قرار أولي، أن "سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد والمزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام ليبية نقلا عن مصادر مطلعة، أن "هناك اتجاه لرفض ترشح سيف الإسلام القذافي ونوري بوسهمين ومحمد الشريف وبشير صالح لأسباب قانونية وأحكام سابقة".

المصدر: "بوابة الوسط"