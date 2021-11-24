 
مباشر
عاجل
لجنة الانتخابات الليبية: سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة

ليبيا.. مفوضية الانتخابات تستبعد 25 من 98 مرشحا رئاسيا

أخبار العالم العربي

ليبيا.. مفوضية الانتخابات تستبعد 25 من 98 مرشحا رئاسيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtca

أعلن مصدر في مفوضية الانتخابات الليبية اليوم الأربعاء أن المفوضية استبعدت 25 من 98 مرشحا رئاسيا مسجلا للانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر، بإجراء أولي يمكن الطعن فيه.

ومن المتوقع أن تنشر المفوضية في وقت لاحق اليوم القائمة الكاملة للأسماء التي اعتبرتها مؤهلة لخوض الانتخابات في انتظار عملية الاستئناف التي سيبقى القرار النهائي فيها بيد القضاء الليبي.

وذكرت وسائل إعلام ليبية في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر أن هناك اتجاه لرفض ترشح سيف الإسلام القذافي ونوري بوسهمين ومحمد الشريف وبشير صالح لأسباب قانونية وأحكام سابقة.

فيما أعلن رئيس قسم المرشحين بالمفوضية العليا للانتخابات، التواتي رمضان "أننا لم نتلق أي قرارات رسمية من مكتب النائب العام بخصوص استبعاد القذافي أو غيره من المرشحين حتى الآن".

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام ليبية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا