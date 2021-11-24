ليبيا.. مفوضية الانتخابات تستبعد 25 من 98 مرشحا رئاسيا

أعلن مصدر في مفوضية الانتخابات الليبية اليوم الأربعاء أن المفوضية استبعدت 25 من 98 مرشحا رئاسيا مسجلا للانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر، بإجراء أولي يمكن الطعن فيه.

ومن المتوقع أن تنشر المفوضية في وقت لاحق اليوم القائمة الكاملة للأسماء التي اعتبرتها مؤهلة لخوض الانتخابات في انتظار عملية الاستئناف التي سيبقى القرار النهائي فيها بيد القضاء الليبي.

وذكرت وسائل إعلام ليبية في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر أن هناك اتجاه لرفض ترشح سيف الإسلام القذافي ونوري بوسهمين ومحمد الشريف وبشير صالح لأسباب قانونية وأحكام سابقة.

فيما أعلن رئيس قسم المرشحين بالمفوضية العليا للانتخابات، التواتي رمضان "أننا لم نتلق أي قرارات رسمية من مكتب النائب العام بخصوص استبعاد القذافي أو غيره من المرشحين حتى الآن".

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام ليبية