كردستان العراق يفرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا على الموظفين الحكوميين

أعلن وزير صحة كردستان العراق سامان برزنجي أن جرعات لقاح كورونا متوفرة في الإقليم، ومع بداية ديسمبر المقبل سيشترط على الموظفين الحكوميين إبراز بطاقة التلقيح الإلكترونية.

وقال، إنه "في القريب العاجل سنعمد إلى تلقيح المواطنين بجرعة إضافية معززة من اللقاح".

وأضاف: "هناك تقدم في إقبال المواطنين على تلقي اللقاح وقد بحثنا مع اللجنة العليا للتلقيح، أعطاء المواطنين الجرعة الإضافية (ثالثة) من اللقاح، وسنبدأ بهذه العملية في القريب العاجل".

وأشار برزنجي إلى أن "إبراز بطاقة التلقيح الإلكترونية أو نتيجة فحص (PCR) أسبوعيا سيكون اعتبارا من الشهر المقبل، شرطا للسماح بالعمل في الدوائر والجامعات والمرافق العامة".

وكشف أن 3255980 مواطنا في إقليم كردستان يدخلون ضمن الفئة العمرية 18 عاما فما فوق، وأنه تم حتى الآن تأمين 2138399 جرعة من اللقاح في 180 مركز تلقيح وأيضا من خلال 45 فرقة تلقيح متجولة.

وذكر أن 1522087 جرعة تم تلقيح المواطنين بها، منها 908187 جرعة أولى و613900 جرعة ثانية.

المصدر: "رووداو"