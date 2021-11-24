الثانية خلال يومين في السعودية.. القبض على شخص بتهمة "الإساءة للذات الإلهية"

أعلنت شرطة الرياض القبض على شخص بتهمة "الإساءة للذات الإلهية"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن "المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مواطن والقبض عليه، بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية".

وقالت الوزارة إنها أوقفته "واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض".

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وكان النائب العام في المملكة أصدر أمس أمرا باعتقال شخص بالتهمة ذاتها، وذكرت وسائل إعلام سعودية عن مسؤول في النيابة العامة أن ذلك الشخص كان يتحدث في مقطع فيديو على "تويتر" بكلام قال إنه ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية