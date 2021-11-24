بعد أربعة أيام من الاحتجاج.. حكومة كردستان العراق تخصص مبالغ مالية لتحسين أوضاع الطلبة

قرر مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء تخصيص مبالغ مالية لتحسين أوضاع الطلبة المحتجين منذ أربعة أيام.

وبحسب مجلس الوزراء، فإن "مبالغ مالية خصصت لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين أوضاع الطلبة في الأقسام الداخلية".

وناقش المجلس احتجاجات طلبة الجامعات والمعاهد، ثم أطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر مجلس الوزراء على القضية، وبعد التباحث حولها، قرر مجلس تخصيص المبالغ المالية.

وأكد المجلس ضرورة ضمان الحق في التظاهر السلمي للطلبة المطالبين بحقوقهم بعيدا عن العنف، ودان "إزدراء وإهانة مقدسات الإقليم وعلم كردستان من قبل بعض الأشخاص، وكذلك الاعتداءات والاستخفاف بالقوات الأمنية وتدمير المؤسسات وتخريبها".

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ولليوم الرابع على التوالي تشهد محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، موجة احتجاجات لطلبة الجامعات والمعاهد للمطالبة بصرف منحهم المالية وتحسينها.

المصدر: RT