مصر.. مطالب بمحاكمة محمد رمضان بسبب فيديو يحمل "إيحاءات جنسية"

‎تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان لنشره فيديو كليب إباحيا بألفاظ صريحة بذيئة.

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وأوضح صبري في بلاغه أن "الوضع تطور إلى ما هو أخطر وأفظع بعد أن كانت الأغاني تحوي على العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية، أصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة".

واستند المحامي في بلاغه على أن "مجموعة من المرتزقة والعاطلين ظهروا على الساحة الغنائية بغية تلويثها والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي بخلاف العديد من الجرائم"، وفق قوله.

وأثنى صبري على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب الفنانين، في إصدار قرار بإيقاف 19 مطربًا لا رجعة فيه بوقف ومنع غناء مجموعة من هؤلاء منها قرار بوقف محمد رمضان عن إحياء الحفلات أو الغناء كليا، مؤكدا أنه إنْ كان هذا القرار صدر متأخرًا جدًا إلا أنه أفضل من عدم صدوره.

وأضاف صبري أن حملة هادفة من البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة، وأخيرًا يبث المبلغ ضده أغنية له من خلال فيديو كليب تحوي على ألفاظ صريحة دون مواراة صريحة في قذارتها.

واختتم صبري بلاغه ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ وإحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وفي وقت سابق، كشف نقيب الموسيقيين أن محمد رمضان لم يلتزم بالتعهد الذي قام بالتوقيع عليه، ولذلك قررت النقابة إيقاف التصاريح الخاصة به، وألا تمنحه تصاريح مستقبلية؛ مطالبًا بالتحقيق معه بسبب ما بدر منه في حفلاته داخل مصر، وشدد نقيب الموسيقيين على أنه تواصل مع نقيب الممثلين قبل إصدار القرار.

المصدر: القاهرة 24