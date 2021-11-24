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مصر.. وفاة خامس مذيعة شهيرة في نوفمبر وحده

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مصر.. وفاة خامس مذيعة شهيرة في نوفمبر وحده
Globallookpress
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نعت وسائل الإعلام المصرية الإذاعية الكبيرة منيرة يوسف التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض، حيث من المقرر تشييعها من مستشفى المعلمين بالقاهرة.

مصر.. وفاة خامس مذيعة شهيرة في نوفمبر وحده
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وسيدفن جثمان الإذاعية الراحلة منيرة يوسف، بمقابر العائلة بطريق الفيوم، ولم تحدد الأسرة حتى الآن موعد ومكان العزاء.

والإعلامية منيرة يوسف هي كبيرة مذيعات الشباب والرياضة، وحصلت على ليسانس آداب لغة عبرية من جامعة القاهرة 1982، كما حصلت على الدكتوراه الفخرية، ولديها ابنة وحيدة تعمل صحفية ومذيعة هي مريم سميح.

وتعد هذه هي المذيعة الخامسة التي ترحل خلال شهر نوفمبر 2021، حيث توفي 4 مذيعات مصريات في أقل من 10 أيام، أغلبهن بشكل مفاجئ وحالة واحدة فقط بعد صراع مع المرض.

المصدر: القاهرة 24

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