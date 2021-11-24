جواز سفر دولة عربية يحتل المرتبة الأولى عالميا

احتل جواز السفر الإماراتي المرتبة الأولى عالميا بعد مكاسب جديدة إلى رصيد الإعفاءات من التأشيرة.

وقال موقع "باسبورت إندكس" إن الجواز الإماراتي رفع رصيده إلى 159 نقطة إعفاء.

وابتعد جواز السفر الإماراتي في الترتيب عن الجواز النيوزيلندي الذي يحتل المركز الثاني في مؤشر "باسبورت إندكس"، بـ7 نقاط.

وبحسب المؤشر العالمي فقد ارتفع رصيد الجواز الإماراتي إلى 159 نقطة إعفاء (104 دول بدون تأشيرة و55 دولة لدى الوصول) فيما تحتاج 39 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة.

ووفقا للمؤشر لا يزال جواز السفر النيوزيلندي يحتفظ بالمركز الثاني برصيد 151 نقطة، يليه في الترتيب الثالث عالميا جوازات سفر كل من ألمانيا وإسبانيا وايطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية وأستراليا برصيد 150 نقطة، وفي المركز الرابع الذي يضم كلا من جوازات هولندا والدنمارك وفنلندا والنمسا ولكسمبورغ برصيد نقاط 149 نقطة، في الوقت الذي تتربع فيه جوازات 5 دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة على المركز الخامس برصيد 148 نقطة وهي فرنسا وبلجيكا والبرتغال وإيرلندا، والمملكة المتحدة.

وفي ما يلي ترتيب جوازات سفر الدول العربية: قطر في المركز 43 برصيد 93 نقطة إعفاء من التأشيرة، تليها الكويت في المركز 46 برصيد 87 نقطة، البحرين في المركز الـ 50 برصيد 81 نقطة، السعودية في المركز 52 برصيد 78 نقطة، سلطنة عمان في المركز 53 برصيد 77 نقطة، تونس في المركز 58 برصيد 69 نقطة، المغرب في المركز 56 برصيد 62 نقطة، الأردن والجزائر في المركز الـ 70 برصيد 57 نقطة، مصر في المركز 73 برصيد 54 نقطة إعفاء، لبنان في المركز 77 برصيد 50 نقطة، جيبوتي في المركز 78 برصيد 49 نقطة، ليبيا والسودان وجنوب السودان مجتمعة في المركز 81 برصيد 46 نقطة، اليمن في المركز 86 برصيد 39 نقطة، سوريا في المركز 88 برصيد 38 نقطة، واخيرا العراق في المركز قبل الأخير برصيد 34 نقطة إعفاء من التأشيرة 89، وتأتي أفغانستان في ذيل القائمة في المركز الـ 90 والأخير برصيد 33 نقطة إعفاء من التأشيرة.

المصدر:موقع "باسبورت إندكس"