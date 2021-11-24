"حزب الله" يدين تصنيف أستراليا له منظمة إرهابية

دان "حزب الله" اللبناني قرار السلطات الأسترالية بتصنيف الحزب بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية، معتبرا أنه "انصياع للإملاءات ‏الأمريكية والصهيونية".

وقال "حزب الله" في بيان: "ندين بشدة قرار السلطات الأسترالية تصنيف "حزب الله" بأسره منظمة ارهابية ويعتبره انصياعا ذليلا للإملاءات ‏الاميركية والصهيونية وانخراطا أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياستها القائمة على ‏الإرهاب والقتل والمجازر".

وأضاف: "هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب هذه المنطقة ‏وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر والاستقلال لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان ولا على ‏معنويات الأحرار والشرفاء في العالم بأسره ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام