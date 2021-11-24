سياسية تونسية تنتقد الرئيس سعيّد: "حاكم بأمره يريد بيعة ورعية في دولة الخلافة"

وجهت البرلمانية التونسية عبير موسى انتقادات حادة للرئيس قيس سعيّد وقالت إنها لا تعتبره رئيسا للجمهورية، وأنه "يبني حكما يشبه دولة الخلافة ويريد من الاستفتاء البيعة".

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وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إن سعيد ليس رئيسا للجمهورية بل هو رئيس لسلطة قائمة أنشأها بتغيير النصوص المنظمة للسلطة بموجب الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر الماضي.

وأضافت أن سعيد "عامللنا دولة الخلافة.. وحسبنا رعية ويلوّج على البيعة الي يسميها هو استفتاء''.

وبحوار مع إذاعة "موزاييك" المحلية، أضافت: "دستور البلاد تحوّل إلى أشلاء بإرادة منفردة وبتعسف على الشعب الذي اكتوى بما قام به قيس سعيد من خروج مطلق على الفصل 80 من الدستور''.

وقالت موسى إن سعيد "لا يريد التعامل مع النواب"، وأشارت إلى حل سبق تقديمه في البرلمان يقضي بتشكيل كتلة أغلبية يتولى من خلالها إيجاد صيغة دستورية لحل البرلمان، إلا أن سعيد، حسب موسى، "تجاهلنا وذهب لإرضاء أنصاره وأصدر الأمر 117، وعمللنا دولة خلافة وخذا (أخذ) كل الاختصاصات التشريعية وقال أنا الحاكم بأمري وأنتم الرعية لا تنجموا تشكوا للقضاء ولا رقابة على الأعمال''.

وأكدت موسى رفضها "دولة الخلافة"، قائلة نحن لسنا في وضع "البيعة".

المصدر: موقع قناة "نسمة"