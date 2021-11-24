مصادر: ثمة نية لاستبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات الليبية

علقت مصادر على رفض النائب العام الليبي منح فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، معتبرة أن في ذلك نية لاستبعاده من الانتخابات.

وأفادت وسائل إعلامية ليبية نقلا عن حيثيات حكم المحكمة العليا بأن "النائب العام رفض منح فريق الدفاع عن القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، كما رفض منح إفادة بإلغاء قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وإعادة المحاكمة، نتيجة ما شابها من فساد وعوار".

#عاجل// مصادر إعلامية: النائب العام يرفض منح فريق الدفاع عن الدكتور سيف الإسلام القذافي إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده وإفادة كذلك بإلغاء قرار محكمة جنايات #طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وإعادة المُحاكمة #سيف_الاسلام_القذافي#ليبياpic.twitter.com/SmUc3cegpw — ( عاجل ) قناة الخضراء _ green tv (@greenurgent) November 24, 2021

واعتبر مراقبون للمشهد الليبي، أن تلك الخطوة من شأنها، إثبات وجود تدخل القضاء في السياسة، كما تكشف عن وجود نية لاستبعاد سيف الاسلام من سباق الانتخابات الرئاسية"، المقرر إجراها يوم 24 ديسمبر المقبل.

#عاجل// مراقبون: موقف النائب العام دليل على وجود نية لاستبعاد الدكتور #سيف_الإسلام_القذافي من سباق الانتخابات الرئاسية وإثبات وجود تدخل القضاء في السياسة #ليبياpic.twitter.com/KrM1VwyJ2b — ( عاجل ) قناة الخضراء _ green tv (@greenurgent) November 24, 2021

المصدر: وسائل إعلام ليبية