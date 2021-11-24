مصدر عراقي لـRT: إيداع قائدين أمنيين في التوقيف على خلفية محاولة اغتيال الكاظمي

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، إيداع قائدين أمنيين في التوقيف على خلفية محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـRT، إن "مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية، اللواء صباح الشبلي، بالإضافة إلى ضابط آخر، أودعا في التوقيف من قبل اللجنة الخاصة بالتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي".

وأضاف، أن "السبب وراء إيداعهما، يعود إلى اتلافهما أحد الأدلة، وهو مقذوف سقط من طائرة مسيرة ووجد فوق سطح بيت الكاظمي، قبل أن ترفع منه البصمات وباقي المسحات".

وفي وقت سابق، كشف مصدر عراقي لـRT، أن الأجهزة حددت ثلاثة أشخاص بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في السابع من الشهر الحالي.

المصدر: RT