العراق.. صدامات بين طلبة محتجين وقوات الأمن وسط السليمانية - فيديو
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أفاد مراسل RT في العراق بوقوع صدامات اليوم الأربعاء بين طلبة محتجين وقوات الأمن في محافظة السليمانية شمالي البلاد.
وذكر مراسلنا أن رقعة الاحتجاجات في السليمانية اتسعت خلال الساعات الماضية، حيث توجه المحتجون إلى السوق القديم وسط المدينة بعدما كانوا في الأيام السابقة يحتشدون قرب جامعة السليمانية.
وأضاف، أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية لتفريق المحتجين، بينما استخدم بعض المحتجين الحجارة في الرد على قوات الأمن.
المصدر: RT
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