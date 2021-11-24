قرقاش يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني

التقى مستشار رئيس الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني وذلك خلال زيارة يجريها الأخير إلى دولة الإمارات.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أنه جرى خلال اللقاء بين قرقاش وباقري كني، بحث العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، وتأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة، والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجاربة بين البلدين الجارين.

كما تناول اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "وام"