النرويج تستدعي سفير قطر على خلفية اعتقال صحفيين

أفادت وسائل إعلام نرويجية بأن وزارة الخارجية قررت استدعاء سفير الدوحة لديها على خلفية واقعة احتجاز اثنين من صحفيي هيئة البث النرويجية (NRK) في قطر.

وأكدت وكالة الأنباء النرويجية (NTB)، وهي أكبر وأقدم وكالة إخبارية في البلاد، أن السفير القطري استدعي لتقديم توضيحات بشأن واقعة احتجاز الصحفيين.

ووفقا للبيانات المتوفرة، احتجزت السلطات القطرية الصحفيين النرويجيين، هالفور إيكيلاند ولقمان غرباني، في 22 نوفمبر لـ32 ساعة وصادرت معداتهما قبل أن تسمح لهما بالعودة إلى وطنهما.

ووصل هذان الصحفييان قطر لتغطية التحضيرات لكأس العام لكرة القدم المقبل.

وذكر الجانب القطري، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن احتجاز الصحفيين جاء لتسللهما إلى ممتلكات خاصة بطريقة غير قانونية وتصوير مشاهد بصورة غير مرخص بها.

المصدر: "تاس"