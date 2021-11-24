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طائرات F16 العراقية تستهدف أوكارا لتنظيم "داعش" شرقي البلاد

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طائرات F16 العراقية تستهدف أوكارا لتنظيم
Reuters ESSAM AL-SUDANI
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، استهداف أوكار لتنظيم "داعش" شرقي البلاد.

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وذكرت في بيان صحفي: "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجويـة بواسطة طائرات F16 العراقية ثلاث ضربات ضـمـن قـاطع مسـؤولية لواء المشاة 53 الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى على الحدود الفاصلة للمقر المسيطر (طوز خرماتو)".

وأضافت، أن "الضربات أسفرت عن تدمير كهف ونفق لعصابات داعش الإرهابية".

وأشارت الخلية إلى أنها "ستعلن عن نتائج الضربات في وقت لاحق".

المصدر: RT

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