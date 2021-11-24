مصرع 3 شباب مصريين دفنا في الأردن

لقي 3 شباب مصريين مصرعهم في الأردن بطريقة مأساوية، بعدما ذهب ثلاثتهم للعمل في حفر بئر مياه بإحدى المناطق، وخلال عملهم انهارت عليهم الحفرة ليلقوا مصرعهم على الفور.

وقال علي كشري أحد أهالي قرية شعلان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، إنّهم تلقوا اتصالاً هاتفياً من أحد جيرانهم الذي يعمل في الأردن، ليخبرهم بـ وفاة 3 شباب من القرية، إثر انهيار حفرة عليهم خلال عملهم في حفر بئر مياه بالأردن، وأنّه جار انتشال جثثهم ونقلها للمشرحة.

وأشار كشري، إلى أنّ الشباب الثلاثة هم عمرو عبدالحميد يوسف، وخالد علي عبدالونيس، وعلاء طلعت عبدالله سنوسي، وجميعهم من عزبة الهاين التابعة للوحدة المحلية بشعلان، وأنّهم سافروا إلى الأردن قريبا، موضحاً أنه تم إخبار أسرهم بنبأ وفاتهم، وأنه جار التواصل مع شباب القرية في الأردن لمتابعة موقف إعادة جثامين شهداء لقمة العيش الثلاثة إلى مسقط رأسهم.

وكشف أنّ أهالي القرية في انتظار إنهاء إجراءات استخراج تصاريح الدفن وإرسال الجثامين إلى مصر، ليتمكن ذووهم من تشييع جثامينهم ودفنهم في مقابر أسرهم بالقرية، مؤكداً أنّ القرية بالكامل حزينة على الشباب الثلاثة حيث وصفوهم بـ"شهداء لقمة العيش".

المصدر: الوطن