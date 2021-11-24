الجيش الإسرائيلي يضع سياجا معدنيا عازلا بمحاذاة طريق عسكري على حدود لبنان الجنوبية
Reuters AZIZ TAHER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rt5w
كشفت وسائل إعلام لبناني أن الجيش الإسرائيلي استأنف صباح اليوم تركيب سياج معدني عازل بمحاذاة طريق عسكري على حدود لبنان الجنوبية.
وأفاد موقع "النشرة" بأن "الجيش الإسرائيلي استأنف صباح اليوم تركيب سياج معدني عازل بمحاذاة الطريق العسكري التي استحدثها مؤخرا في محيط الجهة الغربية لمستعمرة مسكاف عام المقابلة لبلدة العديسة".
وأشار الموقع إلى أن "الجيش الإسرائيلي استقدم لهذه الغاية ورشة فنية مدعومة برافعة، عملت على تركيب السياج، وسط إجراءات أمنية مشددة يقابلها في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ".
المصدر: "النشرة"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.