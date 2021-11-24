الجيش الإسرائيلي يضع سياجا معدنيا عازلا بمحاذاة طريق عسكري على حدود لبنان الجنوبية

كشفت وسائل إعلام لبناني أن الجيش الإسرائيلي استأنف صباح اليوم تركيب سياج معدني عازل بمحاذاة طريق عسكري على حدود لبنان الجنوبية.

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وأفاد موقع "النشرة" بأن "الجيش الإسرائيلي استأنف صباح اليوم تركيب سياج معدني عازل بمحاذاة الطريق العسكري التي استحدثها مؤخرا في محيط الجهة الغربية لمستعمرة مسكاف عام المقابلة لبلدة العديسة".

وأشار الموقع إلى أن "الجيش الإسرائيلي استقدم لهذه الغاية ورشة فنية مدعومة برافعة، عملت على تركيب السياج، وسط إجراءات أمنية مشددة يقابلها في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ".

المصدر: "النشرة"