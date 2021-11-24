العراق.. طلبة محتجون في السليمانية يطردون زعيم حزب "الجيل الجديد" من ساحة الاحتجاج - فيديو

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بأن مجموعة من الطلبة المحتجين في محافظة السليمانية طردوا زعيم حزب "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد من ساحة الاحتجاج.

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وذكر مراسلنا، أن عبد الواحد الذي يتزعم حزبا معارضا في الإقليم، وصل صباح اليوم إلى مكان احتجاج الطلبة، إلا أنهم طردوه وهتفوا ضده.

وبحسب نشطاء في السليمانية تحدثوا لـRT، فإن طرد زعيم حزب الجيل الجديد، جاء لاعتقاد الطلبة بأن مجيأه لم يكن لصالحهم، بل لمصالح سياسية تتعلق به.

ولليوم الرابع على التوالي تشهد محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، موجة احتجاجات لطلبة الجامعات والمعاهد للمطالبة بصرف منحهم المالية وتحسينها.

المصدر: RT