الوفد القضائي الإيراني المكلف بمتابعة قضية اغتيال المهندس وسليماني يصل بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الأربعاء، أن الوفد القضائي الإيراني المكلف بمتابعة قضية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس الإيراني السابقين، وصل بغداد.

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وذكر المجلس في بيان صحفي، أن "رئيس المجلس فائق زيدان استقبل صباح اليوم الوفد القضائي الإيراني المكلف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة المطار التي أدت إلى استشهاد القادة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ورفاقهم".

وأضاف، أن "الوفد كان برئاسة مصطفى سيد أشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية، والمستشارين القانونيين للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية".

المصدر: RT