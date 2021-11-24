ثلاثة جرحى بنيران إسرائيلية وسبعة معتقلين في الضفة الغربية
Reuters
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أصابت القوات الإسرائيلية بالرصاص، فجر اليوم الأربعاء، 3 عمال من بيرنبالا واعتقلت 7 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة.
واعتقلت القوات خالد أبو العز وعمرو إبراهيم تيم من زيتا شمال طولكرم.
كما اعتقلت 4 مواطنين من رام الله بينهم امرأة، وهم: أسامة عبد الله البرغوثي من بيت ريما غربا، ونبيلة حمدان أبو الصبري، وبلال سامي أبو الصبري والمحرر ثائر زهير صمادعة من مخيم الجلزون شمالا.
وسلمت الشاب محمد حمدان أبو صبري من المخيم بلاغ استدعاء.
واعتقل الجنود الإسرائيليون أيضا أنس قنبر من القدس.
المصدر: معا
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