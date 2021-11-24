 
مباشر

ثلاثة جرحى بنيران إسرائيلية وسبعة معتقلين في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

ثلاثة جرحى بنيران إسرائيلية وسبعة معتقلين في الضفة الغربية
Reuters
الضفة الغربية، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rt48

أصابت القوات الإسرائيلية بالرصاص، فجر اليوم الأربعاء، 3 عمال من بيرنبالا واعتقلت 7 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة.

إقرأ المزيد
اعتقال 12 فلسطينيا في حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس
اعتقال 12 فلسطينيا في حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس

واعتقلت القوات خالد أبو العز وعمرو إبراهيم تيم من زيتا شمال طولكرم.

كما اعتقلت 4 مواطنين من رام الله بينهم امرأة، وهم: أسامة عبد الله البرغوثي من بيت ريما غربا، ونبيلة حمدان أبو الصبري، وبلال سامي أبو الصبري والمحرر ثائر زهير صمادعة من مخيم الجلزون شمالا.

وسلمت الشاب محمد حمدان أبو صبري من المخيم بلاغ استدعاء.

واعتقل الجنود الإسرائيليون أيضا أنس قنبر من القدس.

المصدر: معا

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا