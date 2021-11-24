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الأمن العراقي يعلن تفكيك "أخطر شبكة تجسس وقرصنة" معلوماتية

أخبار العالم العربي

الأمن العراقي يعلن تفكيك
Reuters AHMED SAAD
عناصر من قوات الأمن العراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، تفكيك "أخطر شبكة تجسس وقرصنة" معلوماتية.

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وذكرت في بيان صحفي: "بناء على المعلومات الاستخبارية الواردة لأمن جنوب صلاح الدين بشأن وجود شبكة لقرصنة المعلومات في محافظة كربلاء المقدسة، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع مفارز أمن كربلاء المقدسة بتفعيل الجهد الاستخباري والميداني لمقاطعة المعلومات".

وأضافت: "تمكنت بعد مراقبة دامت لأيام من تفكيك شبكة مؤلفة من خمسة متهمين يعدون من أخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق".

وتابعت الخلية: "دونت أقوالهم أصوليا واعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد، وسعيهم لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الأمنية وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني لغرض بيعها".

المصدر: RT

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