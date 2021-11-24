المشري يؤكد رفضه لإجراء الانتخابات الرئاسية دون قوانين توافقية ويصف العملية الانتخابية بـ"الهزيلة"

رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل، دون "قوانين توافقية"، واصفا العملية الانتخابية بـ"الهزيلة".

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وقال المشري في كلمة خلال الجلسة الـ 71 لمجلس الدولة الاستشاري: "نحن المجلس الأعلى للدولة نؤكد احترامنا للإعلان الدستوري واحترامنا للقسم الذي أقسمناه ولن نذهب في هذه العملية "الهزيلة" إلا طبقا للتشريعات الليبية النافذة".

وأكد المشري أنه: "لو تمت الانتخابات غصب عن إرادتنا سيسجل التاريخ أننا لم نشارك في تشريع وشرعنة هذه المهزلة على أقل تقدير لكن نحن لن نشارك في شرعنة "مهزلة" كهذه".

وأضاف في كلمته: "لكن هذه بلادنا ولابد أن نفكر في مخرج ربما نقدم مباردات، الآن يوجد 61 مرشح وممكن أن يصبحوا 75 مرشحا اليوم وتصبح ليبيا هي الأولى في عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، "تقريبا" كلهم عندهم يقين بعدم إجراء الانتخابات كلهم داخلين مزادات وأنا مسؤول عن هذا الكلام وبعضهم يريد عرقلة الانتخابات ويريد هو أن يترشح لهذه الانتخابات وهذا غير معقول، هما مترشحين للانتخابات ولكن يريدون أن يعرقلو تلك الانتخابات وعن سابق إصرار وترصد ويريدوا أن يحملونا المسؤولية".

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: "نحنا غير موافقين على هذا وإذا كنا نحن غير موافقين على هذا الشيئ فإنه ينعكس من خلال اجراءات قانونية سنتخذها وغير ذلك نحن جسم سياسي لايمكن تحميلنا ولانسمح لأحد في الداخل أو في الخارج أن يحملنا مسؤولية عرقلة الانتخابات في البلاد".

المصدر: RT