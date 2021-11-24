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الصومال يعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف ويستنجد بالعالم

أخبار العالم العربي

الصومال يعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف ويستنجد بالعالم
Reuters FEISAL OMAR
صورة تعبيرية
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 أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الجفاف الذي ضرب المناطق، وذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.

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ودعا محمد حسين روبلي الصوماليين والمجتمع الدولي إلى مساعدة المحتاجين الذين تأثروا بالجفاف الناجم عن عدم هطول الأمطار الموسمية، حيث أشارت تقارير دولية إلى أن ملايين الصوماليين يعانون من نقص حاد في الأغذية والمياه، وأعربت عن قلقها من حدوث كارثة إنسانية إذا لم يتم تقديم مساعدات عاجلة إلى المتضررين.

المصدر: "الصومالي" + RT

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