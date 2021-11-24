مقتل جندي تركي شمالي سوريا
Reuters STOYAN NENOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rt1x
قتل جندي تركي في منطقة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، متأثرا بجروحه إثر حادث عرضي.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن "الرائد مته يلدريم أصيب في حادث بسلاح، وتم نقله إلى أحد المستشفيات على الفور، إلا أن كافة مساعي إنقاذه باءت بالفشل".
ونشر وزير الدفاع خلوصي أكار، وقائد الأركان يشار جولر رسالتي تعزية به عبر "تويتر".
المصدر: "الأناضول"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.