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مقتل جندي تركي شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

مقتل جندي تركي شمالي سوريا
Reuters STOYAN NENOV
آليات للجيش التركي
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قتل جندي تركي في منطقة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، متأثرا بجروحه إثر حادث عرضي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن "الرائد مته يلدريم أصيب في حادث بسلاح، وتم نقله إلى أحد المستشفيات على الفور، إلا أن كافة مساعي إنقاذه باءت بالفشل".

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ونشر وزير الدفاع خلوصي أكار، وقائد الأركان يشار جولر رسالتي تعزية به عبر "تويتر​".

المصدر: "الأناضول" 

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