الأردن.. وزير أسبق يؤكد أن كميات المياه بالمملكة تكفيها لـ 500 عام

أعلن وزير المياه الأردني الأسبق منذر حدادين أن المملكة لديها كميات من المياه تكفيها لـ500 عام.

وقال حدادين في تصريح إن "نقص المياه في البحر الميت لا يعالج إلا بإضافة مياه على البحر الميت لرفع منسوبه حتى لا تتشكل الحفر الانهدامية التي تتشكل نتيجة انسياب مياه جوفية تذيب حلقات وتكومات من الملح في باطن الأرض وتحدث الانهدامات، ويبقى دوره فقط توفير المياه العذبة للمستهلكين".

وأضاف أن "مشروع الناقل الوطني لا يعالج انخفاض منسوب مياه البحر الميت".

ولفت إلى أن "تكلفة مياه الشرب والصرف الصحي بحسب آخر حساب على المواطن الأردني 7%، والمتوسط العالمي يبلغ 2%".

وأشار إلى وجود مياه تحت الطبقة الرملية أسفل الأردن وهي كميات كبيرة وتكفي حاجة الأردن لنحو 500 عام، مشيرا إلى أن تكلفة حفر البئر الواحد تصل إلى 350 ألف دينار.

وأكد أن 80.5% من الأمطار تذهب دون إفادة.

وشدد على أنه أول من وضع استراتيجية مياه في الأردن، ووضع 4 سياسات للمياه.

المصدر: "خبرني"