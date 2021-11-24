"واس": التحالف العربي يعلن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء

أعلن التحالف العربي فجر الأربعاء أنه بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

#عاجل

التحالف : بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء . #واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 23, 2021

وطلب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

إقرأ المزيد

كما أكد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

والثلاثاء، أعلن التحالف العربي تنفيذ 17 عملية استهداف ضد جماعة "أنصارالله" الحوثية في محافظة مأرب والبيضاء.

وأوضح التحالف في بيان أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية، بالإضافة إلى سقوط 110 عناصر من الحوثيين في استهداف مأرب والبيضاء.

وكان التحالف العربي قد أعلن سابقا أنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".

المصدر: واس