لأول مرة منذ عامين.. خلو أقسام العناية المركزة في الكويت من مصابي كورونا
Reuters
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أعلنت السلطات الصحية في الكويت يوم الثلاثاء أن أقسام العناية المركزة خالية تماما من أي مصابين بفيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية عبد الله السند: "بعد مرور ما يقارب العامين منذ بدء تعاملنا مع الجائحة، نعلن اليوم عن خلو العناية المركزة في مؤسساتنا الصحية من مرضى كوفيد 19 (خلال الـ 24 ساعة الماضية)".
وأضاف أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.
وصرح بأن عدد الوفيات منذ بداية الجائحة بلغ 2465 وعدد الإصابات 413177، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 410471.
المصدر: كونا
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