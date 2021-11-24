"سانا": الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في المنطقة الوسطى
Reuters
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أفادت وسائل إعلام سورية رسمية فجر الأربعاء بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى.
وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر اليوم لأهداف جوية إسرائيلية وأسقطت بعضها في المنطقة الوسطى.
وشنت إسرائيل في السابع عشر من الشهر الجاري عدوانا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفا بناء خاليا جنوب دمشق.
وأكد الجانب السوري أنه تم إسقاط أحد الصاروخين المعاديين، ولم يتم وقوع أي خسائر.
المصدر: "سانا"
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