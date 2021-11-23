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بالفيديو.. مراسم دفن جاسوسة النكسة في تل أبيب

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بالفيديو.. مراسم دفن جاسوسة النكسة في تل أبيب
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الجاسوسة انشراح موسى
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نشر موقع "القاهرة 24" فيديو لمراسم دفن انشراح موسى التي تجسست لصالح إسرائيل في مصر خلال حرب النكسة عام 1967، في مقبرة يهودية ببلدة بات يام في تل أبيب.

ونقل الموقع عن كنّة موسى، تأكيدها أن حماتها التي توفيت منذ أيام "كانت في حالة صحية خطيرة ولم تكن على ما يرام".

وأضافت أن "موسى دفنت في مدينة بات يام، حيث شيعها جميع أحفادها من أولادها الثلاثة".

وكان أحد أحفاد موسى ويدعى يوفال البالغ 23 عاما من العمر، قد اعتنق الدين الإسلامي منذ عدة أشهر، حيث تزوج من فتاة من أصل مصري وصومالي، ويعيش مع أسرته في بريطانيا حاليا.

 

المصدر: "القاهرة24" 

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