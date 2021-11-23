مرصد الأزهر يدعو لاتخاذ تدابير أمنية بعد رسالة من "داعش" للذئاب المنفردة

دعا "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، بعد دعوة "داعش" أنصاره في الدول الغربية (الذئاب المنفردة) لشن هجمات إرهابية ب‏طرق بسيطة ومتاحة كالدهس.

ودعا المرصد إلى وضع رسالة "داعش" لذئابه المنفردة في الاعتبار، واتخاذ التدابير الأمنية كافة، وتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية للتنظيمات المتطرفة كافة، و"داعش" على وجه الخصوص.

وقال المرصد إن التنظيم ووفقا لما تم رصده، "يخطط لشن سلسلة من العمليات الإرهابية التي تهدف لنشر الخوف وزعزعة الاستقرار داخل الدول الغربية، مستغلا حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها بعض تلك الدول، جراء الاعتراض على الإجراءات الاحترازية الحكومية لمواجهة الموجة الخامسة من جائحة كورونا، وانشغال الأجهزة الأمنية بمحاولات السيطرة على بعض حالات الشغب المرافقة للاحتجاجات المتواصلة".

وأضاف أن "ما يدل على ذلك المخطط نجاح وحدات مكافحة الإرهاب الإسبانية في ضبط منتجات تستخدم في صنع القنابل التي ‏يتم التحكم فيها عن بعد".

وشدد على ضرورة استحداث إجراءات على جميع المستويات لمكافحة التطرف، وكذلك التعامل بأساليب جديدة داخل السجون، باعتبارها "بؤرا خطيرة في عمليات استقطاب الشباب وتحويلهم إلى ذئاب منفردة بعد الإفراج عنهم".

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وكانت صحيفة "لا راثون" الإسبانية ذكرت أن "داعش" نشر عبر منصاته ‏الإعلامية مجموعة من الروابط لكتيبات وفيديوهات تحتوي على طرق تصنيع عبوات ناسفة، وقنابل ‏للتفجير عن بعد باستخدام الهواتف المحمولة، واستهداف المركبات لبث الذعر والفوضى في الدول الغربية.

وتضم الكتيبات نحو 75 فصلا، تشرح كيفية تصنيع المتفجرات بأنواعها، مع اهتمام خاص ‏بصناعة الأحزمة الناسفة، أو حقائب الظهر ذات الأثر المدمر، كما ظهر في الهجمات الأخيرة التي ‏استهدفت عددا من مساجد أفغانستان.

وتطرق التنظيم الإرهابي، إلى كيفية تصنيع متفجرات تعمل بأجهزة تحكم عن بعد، إلى جانب القنابل اليدوية والزجاجات الحارقة، مع شرح كيفية الاختباء ‏من الكاميرات الحرارية وطائرات التجسس العادية، وكذلك طرق تحضير غاز السارين، وغير ذلك من ‏الأنشطة الإرهابية. ‏

المصدر: "القاهرة 24"