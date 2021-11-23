تدريبات بحرية مشتركة بين الجزائر وباكستان (صور)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان يوم الثلاثاء، عن قرب انطلاق تدريب بحري مشترك مع البحرية الباكستانية سيمتد ثلاثة أيام.

وأفادت الوزارة بأنه "في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري الباكستاني لحساب سنة 2021، رست يوم الاثنين 22 نوفمبر بميناء الجزائر، الفرقاطة "ALMAGIR-260" التابعة للبحرية الباكستانية في توقف يدوم 3 أيام".

وأضافت أنه وخلال هذا التوقف ستنفذ وحدة عائمة من الوحدات البحرية للبلدين تمرينا من نوع "PASSEX" سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك في مجال البحث والإنقاذ في البحر.

وأشارت في البيان إلى أن الوفد الباكستاني حظي باستقبال من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد قايد نور الدين.

المصدر: RT