السعودية.. ضبط 160 كيلوغراما من القات في جازان

أعلنت الشرطة السعودية أنها ضبطت 160 كيلوغراما من مادة القات المخدر في محافظة الدائر.

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ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن تلك الكمية ضبطت داخل مركبة مسروقة يقودها مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بمحافظة الدائر.

وقال المتحدث إن المتهم أوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيل إلى جهة الاختصاص.

المصدر: وسائل إعلام سعودية