مصر.. حاول خطف طفلة بالإسماعيلية فانتهى به الأمر مربوطا بعامود إنارة

كشفت السلطات المصرية ملابسات فيديو يظهر عددا من الأشخاص بالإسماعيلية يقيدون رجلا إلى أحد أعمدة الإنارة واعتدوا عليه بالضرب، لمحاولته خطف طفلة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه "بالانتقال والفحص، تبين ضبط أحد المواطنين بدائرة المركز (الإسماعيلية)، كما تم مقابلة سائق مقيم بذات المنطقة، وبسؤاله أقر بمحاولة أحد الأشخاص خطف ابنته البالغة 7 سنوات منذ بضعة أيام، أثناء لهوها أمام المنزل، وبتاريخ الواقعة، شوهد المذكور، خلال استقلاله مركبة تروسيكل دون لوحات، فألقي القبض عليه، وتبين أنه دون عمل، ومقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين، وكان مصابا بكدمات في الوجه".

وأشارت إلى أنه "بالتحقيق مع المتهم أنكر ارتكابه للواقعة، واتهم المبلغ وآخرين، بتقييده في أحد أعمدة الإنارة والتعدي عليه بالسب والضرب، وإصابته، لكنه لم يعلل سبب اتهامهم له".

واتخذت الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصدر: "القاهرة24"