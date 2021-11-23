مصر.. حسم معركة قضائية استمرت 5 سنوات

أصدرت محكمة النقض المصرية حكما ضد شركة سيراميكا كليوباترا، وأيدت حكم محكمة الاستئناف بإلزام الشركة بإعادة العاملين إلى عملهم وصرف تعويضات.

إقرأ المزيد

وصرح عصام الطباخ محامي العاملين قائلا: "المعركة القضائيهً قد انتهت تمامًا بيننا وبين أبو العنين بعد الحكم التاريخي الصادر من محكمة النقض بإنصاف العاملين وعودتهم إلى عملهم".

وأشار الطباخ إلى أنه يجب على الشركة الخضوع لإحكام القضاء والتسليم بالحكم النهائي البات وإعادة النقابيين إلى عملهم وصرف كافة التعويضات الواردة بالحكم.

وأكد الطباخ أن العاملين عاشوا أشد المعاناة منذ بدء الدعوى في عام 2016 وحتي الآن ولكن النصر كان حليفهم.

وتابع محامي العاملين: أخيرا أسدل الستار علي قضيةً العاملينً بشركة سيراميكًا كليوباترًا ضد أبو العنيين بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.

المصدر: القاهرة 24