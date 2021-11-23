محامي سيف الإسلام القذافي يوضح حقيقة البيان المتداول باسمه

أوضح خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي المرشح لانتخابات الرئاسة الليبية، حقيقة البيان المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي باسم موكله.

وقال الزايدي إن "البيان صادر عنه ولم يصدر عن سيف الإسلام، قبل عدة شهور وبالتحديد في يوليو 2021 الماضي"، مبينا أن "البيان كان بهدف حث المواطنيين على التسجيل في سجل الناخبين، ليتمكنوا من ممارسة حقهم الديمقراطي، والمساهمة في اختيار من يمثلهم".

وأشار إلى أن "طرق نشر البيانات الرسمية للقذافي، أصبحت معروفة لدى الجميع، وهو يملك حسابين رسميين عبر منصتي تويتر وفيسبوك، وهما من سيخاطب بهما شعبه"، متوقعا "ازدياد حملات التشويش والتشويه المدة القادمة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي لذا وجب الانتباه".

المصدر: وكالة "الجماهيرية" الليبية