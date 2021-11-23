"سانا": حاجز للجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا في ريف الحسكة

Reuters آليات للجيش الأمريكي في سوريا، أرشيف

أفادت وكالة "سانا" بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا تابعا للقوات الأمريكية شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي شرقي البلاد، ومنعه من المرور باتجاه المدينة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن حاجز الجيش المتمركز في محيط قرية عاكولة بريف القامشلي الجنوبي الشرقي اعترض رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي من 5 عربات عسكرية ومنعه من المرور باتجاه مدينة القامشلي وأجبره على التراجع ومغادرة المنطقة.

إقرأ المزيد

وكانت الوكالة أعلنت أمس أن أهالي قرية حامو بريف القامشلي الجنوبي اعترضوا رتل آليات تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقه سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومنعوه من المرور على أطراف قريتهم وطردوه من المنطقة.

المصدر: "سانا"