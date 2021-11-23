السفير السوري في موسكو يشيد بدور روسيا في مكافحة الإرهاب في بلاده

أشاد السفير السوري لدى موسكو رياض حداد دور روسيا في مكافحة الإرهاب في بلاده، موضحا أن التعاون بين البلدين في هذا المجال أنقذ السوريين من الهلاك.

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وخلال لقاء جمعه مع حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف في مدينة روستوف على الدون بجنوب روسيا، قال الدبلوماسي السوري إن دور روسيا السياسي في الخارج هو لصون السلام في العالم. وأشار حداد إلى مشاركة القوات المسلحة الروسية في مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا والجهود المبذولة من قبل القيادة الروسية لدعم سوريا اقتصاديا وسياسيا وإنسانيا.

كما ذكر الدبلوماسي أن تدمير سوريا كان قد جرى التخطيط له من قبل بعض القوى والدول الإقليمية من أجل إفشال التعاون بين موسكو ودمشق في مجال مكافحة الإرهاب الدولي.

المصدر: "تاس"