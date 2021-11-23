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مفوضية الانتخابات الليبية تنظر في رسالة المدعي العسكري لمنع ترشح حفتر والقذافي

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مفوضية الانتخابات الليبية تنظر في رسالة المدعي العسكري لمنع ترشح حفتر والقذافي
Reuters
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قال رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبا عماد السايح إن المجلس ينظر برسالة المدعي العسكري، لمنع ترشح المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأوضح السايح أن القانون رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة ينص على ألا يكون المرشح "صدر بحقه حكم قضائي نهائي"، حسب كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وطالب المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة بوقف إجراءات ترشيح سيف القذافي وحفتر، قائلاً في رسالته إلى المفوضية إنهما "تورطا في عدة قضايا".
ولفت إلى أن "المادة رقم 12 من القانون سيفصل فيها القضاء إذا قُدمت طعون في أي من المترشحين".

وتلزم المادة رقم 12 من يرغب في الترشح من شاغلي المناصب في الدولة، أن يترك عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
وأكد أن قوائم تزكية المرشحين ستُراجَع، مردفًا أن "ما حدث خلال تقديم الأوراق جرى بشكل عشوائي لضيق الوقت".

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT

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