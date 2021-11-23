الحكومة اللبنانية تعلن بحث زيادة التعرفة على الكهرباء

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنه يتم درس زيادة التعرفة على الكهرباء بطريقة توفر الكلفة على مستهلكيها.

وفي تصريح بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لبحث شؤون قطاع الكهرباء، قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض إنه "تم درس عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها: استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة أو جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي".

1/7 رأس الرئيس ميقاتي إجتماعا لبحث شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 23, 2021

وأعلن أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتضمن وزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية وتحديدها ومن بينها: آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات وأولويات الدفع"، مبينا أن "دور هذه اللجنة سيكون البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للايفاء بالالتزاماتها مستقبلا".

وأضاف: "لقد اتفقنا على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان بالنسبة للسنوات 2020-2021-2022، كذلك اتفقنا على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم. أما تجديد عقد العمال المياومين فهو بحاجة إلى قرار من مجلس وزراء"، معلنا أن "زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل".

المصدر: RT