تونس.. القضاء يصدر حكمه على امرأة وشريكها خططا لاستهداف سفارة أجنبية
Reuters
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قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن امرأة وشريكها مدة 17 عاما لكل واحد منهما بتهمة التخطيط لاستهداف مقر سفارة دولة أجنبية بتونس.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمة وشريكها وهما من سكان الضاحية الشمالية للعاصمة تواصلا مع قيادات تابعة لتنظيم "داعش" متواجدة بسوريا وتم تلقينهما كيفية صنع مواد متفجرة بغاية استهداف مقر سفارة دولة أجنبية بتونس، وتم الكشف عن المخطط في شهر أكتوبر من سنة 2020.
كما قضت الدائرة بالسجن ثلاثة أعوام في حق متهمين آخرين كانا على علم بما خطط له المتهمان الرئيسان ولم يعلما السلطات بذلك المخطط.
المصدر: "موزاييك أف أم"
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