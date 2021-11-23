جدة تستضيف اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"

تستضيف مدينة جدة السعودية غدا الأربعاء، اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، بمشاركة واسعة من مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا ودول العالم الإسلامي.

ويهدف هذا المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، لبحث القضايا المشتركة بين روسيا والعالم الإسلامي، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات القائمة.

وتضم المجموعة 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي.

وينطلق هذا الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.

وأُسست مجموعة الرؤية الاستراتيجية في عام 2006 تحت إشراف الأكاديمي المخضرم يفغيني بريماكوف، والرئيس الأول لجمهورية تتارستان الروسية مينتيمير شايميف، وذلك بعد انضمام روسيا إلى منظمة التعاون الإسلامي بصفة عضو مراقب، حيث عقدت المجموعة منذ ذلك الحين اجتماعاتها في موسكو، وقازان، واسطنبول، وجدة، والكويت ومدن أخرى.

كما عقدت آخر نسخة من اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي في الفترة بين 28 إلى 30 نوفمبر 2019 في مدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورتستان الروسية، وذلك تحت شعار "الوئام بين أتباع الأديان.. تجربة روسيا والدول المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي".

وتركز المجموعة حاليا على وضع تدابير لتعزيز التعاون طويل الأجل بين روسيا والدول الإسلامية، والتنفيذ العملي للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية