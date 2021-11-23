"سانا": قاعدة الجيش الأمريكي في مطار خراب الجير تتعرض لهجوم بـ5 صواريخ
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قاعدة الجيش الأمريكي في مطار خراب الجير بريف الحسكة تعرضت اليوم الثلاثاء، لهجوم بالقذائف الصاروخية.
وأشارت "سانا" نقلا عن مصادر محلية، إلى أن "5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها من دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين"، حيث أوضحت المصادر أنه "فور استهداف القاعدة، شهدت المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي".
وبحسب "سانا"، فقد "تعرضت قواعد الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لدير الزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الماضيين وسط تعتيم من قوات الاحتلال على خسائرها".
المصدر: "سانا"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.