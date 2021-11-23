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"سانا": قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة بريف القنيطرة

أخبار العالم العربي

Reuters
انفجار في القنيطرة
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قتل مواطن وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة تم لصقها بسيارتهما أثناء مرورها على الطريق في محيط قرية نبع الصخر بريف القنيطرة الجنوبي.

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وقال مصدر طبي في مستشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة لوكالة "سانا" إن "المستشفى استقبل جثمان شاب من أبناء قرية نبع الصخر ومواطنا آخر مصابا بشظايا في جسمه ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة وتم تقديم الاسعافات اللازمة له وهو قيد المراقبة".

وأكد المصدر أن الجريح وضعه مستقر حاليا.

المصدر: "سانا"

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