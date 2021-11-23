"سانا": قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة بريف القنيطرة

قتل مواطن وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة تم لصقها بسيارتهما أثناء مرورها على الطريق في محيط قرية نبع الصخر بريف القنيطرة الجنوبي.

إقرأ المزيد

وقال مصدر طبي في مستشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة لوكالة "سانا" إن "المستشفى استقبل جثمان شاب من أبناء قرية نبع الصخر ومواطنا آخر مصابا بشظايا في جسمه ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة وتم تقديم الاسعافات اللازمة له وهو قيد المراقبة".

وأكد المصدر أن الجريح وضعه مستقر حاليا.

#كليك_ميداني || استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة تم لصقها بسيارتهما أثناء مرورها على الطريق في محيط قرية #نبع_الصخر بريف #القنيطرة الجنوبي.#سورياpic.twitter.com/GCnadiGkxj — كليك Click (@Click_Syria) November 23, 2021

المصدر: "سانا"