وزير تركي: التعاون مع الإمارات محفز للاستقرار الإقليمي

أكد وزير التجارة التركي محمد موش، اليوم الثلاثاء، أن التعاون بين بلاده والإمارات، محفز للاستقرار الإقليمي ونموذج لباقي دول المنطقة.

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وفي كلمة ألقاها، خلال منتدى الأعمال التركي الإماراتي، المنعقد في دبي، أشاد وزير التجارة بإمكانات تركيا والإمارات على الصعيدين التجاري والاقتصادي.

ورأى أن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والإمارات، على مختلف الأصعدة، سيكون لصالح البلدين. وأضاف: "أعتقد أن تطوير التعاون القائم بين تركيا والإمارات، هام جدا من حيث تشكيله نموذجا لباقي دول المنطقة، ومحفزا للاستقرار الإقليمي".

ودعا المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، للاستثمار في بلاده التي قال إنها تتميز بمكانة إقليمية ودولية مميزة من حيث فرص الاستثمار.

المصدر: YENISAFAK