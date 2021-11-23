المفوضية العليا للانتخابات بليبيا: 98 متقدما للانتخابات الرئاسية تمت إحالة ملفاتهم للجهات المختصة

أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، أنه تمت إتاحة ملفات 98 متقدما للانتخابات الرئاسية، للجهات المعنية لنشر القائمة الأولية.

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وقال عماد السائح: "نستكر الهجمة الممنهجة على عملنا لأننا اصطففنا مع الوطن"، مؤكدا أن "اللجنة القانونية هي من ستفصل في المادة 12 بعد ترشح شخصيات لمن تنطبق عليهم هذه المادة".

وأشار السائح إلى أن "هناك عملية تشويه ممنهجة لنسف العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "تعديل القوانين من اختصاص مجلس النواب، وأن من لديه اعتراض يقدمه إلى مجلس النواب".

وسبق أن أعلنت المفوضية في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.

واستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى أمس الاثنين، 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

المصدر: RT