 
مباشر
عاجل
إيران: إسرائيل شنت هجوما على أهداف بحرية إيرانية

تحذير للمصريين من الخروج قبل الثامنة صباحا

أخبار العالم العربي

تحذير للمصريين من الخروج قبل الثامنة صباحا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rstm

حذر مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين، المصريين من الخروج في الساعات الأولي من الصباح الباكر.

إقرأ المزيد
هيئة الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين
هيئة الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين

وأكد أنه تتكون شبورة مائية كثيفة تعوق الرؤية على عدد من الطرق السريعة والزراعية، والتي تتكون ما بين الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة الثامنة صباحا.

وحذرت الهيئة المواطنين من الخروج من المنزل، قبل الثامنة صباحًا، فما هي الظواهر التي رصدتها وقد تتسبب في تعطيل المرور.

ونصح المواطنين بعدم النزول من المنزل قبل الثامنة صباحًا، خاصة ممن تضطرهم ظروف العمل أو الدراسة القيادة على الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المجاورة لطرق زراعية.

وأكد شاهين، أن حالة الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن التدريجي في الطقس، بداية من غد الثلاثاء على كافة المحافظات، ومع استمرار ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.

المصدر: الوطن

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا