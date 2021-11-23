مسؤول سوري يحذر المزارعين من خطورة بذار القمح التي توزعها القوات الأمريكية بسوريا

أفادت وكالة "سانا" بأن التحاليل المخبرية بوزارة الزراعة السورية أثبتت عدم صلاحية بذار القمح التي قدمتها القوات الأمريكية عبر "هيئة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" بريف القامشلي.

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وبين مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة، المهندس سعيد ججي، في تصريح لمراسل لوكالة سانا أن المديرية "قامت بإرسال عينة من بذار القمح الذي قدمه القوات الأمريكية إلى مخابر وزارة الزراعة وتبين عدم صلاحيتها للزراعة بسبب ارتفاع نسبة النيماتودا والتي وصلت إلى 40%، ما يشكل خطرا كبيرا على الزراعة في المنطقة، لا سيما أن آثارها تلحق ضررا كبيرا يتفاقم بمرور الوقت".

وحذر ججي الفلاحين والمزارعين في ريف القامشلي والمنطقة من التعامل مع هذا البذار ذو المنشأ التركي، داعيا إلى اتلافه وعدم زراعته، لأن ضرره سيستمر لسنوات ويتسبب بوباء للأراضي الزراعية ويخرجها من الاستثمار.

وكان اتحاد فلاحي الحسكة حذر الأهالي والفلاحين من البذار مجهول المصدر، داعيا إلى عدم التعامل معه وزراعته فهو لا يصلح للزراعة وسيكون سببا لآفات زراعية تخرج الأرض من الاستثمار.

المصدر: سانا