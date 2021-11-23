الأزهر: النابتة خطر على الأمة والتف حولهم الأوباش

أكد عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر علي جمعة أن الأئمة الفقهاء بنوا بناء مركبا عميقا حتى ظهر النابتة وفكوا ما ركبوه، وسطحوا ما عمقوه، وألغوا ما قرروه.

وفي منشور على عبر "فيسبوك"، أضاف جمعة: "إذا اطلعت على كلام هؤلاء الأئمة وعلى تراكيبهم، وعلى تقواهم وعلى إخلاصهم، وعلى إدراكهم للكتاب والسنة وللغة العرب ولمقتضيات المصلحة والمقاصد والمآلات التي يؤول إليها الحال لعرفت أنهم قد بعثوا من عند الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الدين".

وأشار إلى أن "الله تعالى حفظ هذا الدين بأولئك الأئمة، نور قلوبهم، وطهّر أرواحهم، وفتح عقولهم، وجعلهم على هذه الدرجة العالية من الخلق الكريم ومن العلم العظيم، وعبر القرون في كل مكان وزمان يعظمون هؤلاء الائمة ويجلونهم ويتبعونهم".

وأضاف: "النابتة من أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، الذين يدعون أنهم يقولون من كلام خير البرية، وخير البرية منهم براء، فقالوا: نحن رجال وهم رجال. هذا الجاهل الغر الذي لا يعرف من أمر نفسه شيئا صار عالما، بل صار يمنح العلم، فالتف حولهم أوباش الناس كالتفاف الذباب على القمامة، أوباش الناس التفوا حولهم لأنهم أفهموهم أنهم سيصيرون علماء بعد جلسة أو جلستين من الجلوس إليهم، وهذا خطر على الملة وعلى الإسلام في العالمين، وهذا فيه سوء قصد".

المصدر: "صدى البلد"