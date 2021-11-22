المغرب.. البحرية الملكية تنقذ 147 مهاجرا

أعلن مصدر عسكري مغربي أن وحدات خفر السواحل أنقذت ليلة الاثنين 147 مهاجرا إفريقيا وآسيويا في المياه المغربية.

وأوضح المصدر أن "معظم من تم إنقاذهم ينحدرون من إفريقيا و10 بلدان آسيوية، وأنهم كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع".

وأضاف: "قدمت وحدات البحرية الملكية الإسعافات الأولية للأشخاص الذين تم إنقاذهم، بعدها نقلوا إلى أقرب موانئ المملكة".

وأشار إلى أنه "تم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها".

المصدر: "هسبريس"